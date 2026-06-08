Программа по повышению рождаемости обновили в Нижегородской области

Среди новых мер поддержки — единовременная выплата от 300 тысяч рублей для молодых семей при рождении третьего ребёнка и каждого последующего. Отдельно предусмотрена финансовая помощь студенткам, вставшим на учёт по беременности: им полагается разовая выплата не менее 100 тысяч рублей (в 2025 году такую поддержку получили 388 девушек).