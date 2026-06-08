Программа по повышению рождаемости обновили в Нижегородской области

Правительство Нижегородской области внесло изменения в региональную программу поддержки семей с детьми на 2024−2030 годы, документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлённая программа ставит чёткие демографические ориентиры: ожидается, что количество новорождённых в регионе вырастет с 21 456 человек в 2026 году до 22 543 к 2030‑му. Параллельно должен подняться и суммарный коэффициент рождаемости — с 1,334 до 1,487.
Среди новых мер поддержки — единовременная выплата от 300 тысяч рублей для молодых семей при рождении третьего ребёнка и каждого последующего. Отдельно предусмотрена финансовая помощь студенткам, вставшим на учёт по беременности: им полагается разовая выплата не менее 100 тысяч рублей (в 2025 году такую поддержку получили 388 девушек).
Также расширен спектр социальных услуг. Семьи смогут бесплатно брать напрокат детские коляски, кроватки и другие предметы первой необходимости. Для студенческих, многодетных и нуждающихся семей доступна услуга «социальная няня»: специалисты будут ненадолго присматривать за детьми до трёх лет на дому.
Особое внимание уделено семьям, столкнувшимся с проблемой бесплодия: им обеспечат бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО, в том числе нужные генетические исследования. Ежегодно с 2025 по 2028 год такую помощь смогут получить 2 тысячи семей.
Ранее Минздрав утвердил программу «Школы для беременных» по ОМС для нижегородцев.