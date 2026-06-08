Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярец пытался украсть из магазина дверь (видео)

Сотрудники вневедомственной охраны задержал 41-летнего жителя Красноярска, который вынес из строительного гипермаркета неоплаченной входную дверь стоимостью более 44 тысяч рублей.

Сотрудники вневедомственной охраны задержал 41-летнего жителя Красноярска, который вынес из строительного магазина неоплаченной входную дверь стоимостью более 44 тысяч рублей.

Случай произошел накануне в крупном гипермаркете на улице 9 Мая. Установлено, что два покупателя рассчитывались на кассе самообслуживания и когда один из них оплачивал товар, находящийся в его корзине, его приятель выкатил из магазина тележку с металлической дверью и загрузил в свой автомобиль.

Бдительные сотрудники своевременно заметили противоправные действия и нажали экстренную кнопку.

На месте происшествия росгвардейцы задержали ранее судимого подозреваемого и передали его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.