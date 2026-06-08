Красноярец пытался украсть из магазина дверь (видео)

Случай произошел накануне в крупном гипермаркете на улице 9 Мая. Установлено, что два покупателя рассчитывались на кассе самообслуживания и когда один из них оплачивал товар, находящийся в его корзине, его приятель выкатил из магазина тележку с металлической дверью и загрузил в свой автомобиль.