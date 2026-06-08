Пермь вошла в число городов с самой высокой ипотечной переплатой

Столица Прикамья вошла в число городов с самой высокой расчетной ипотечной переплатой. Если сравнивать июнь 2026 года с аналогичным месяцем 2021-го, сумма сверх стоимости квартиры по кредиту на вторичную однокомнатную квартиру в Перми выросла в четыре раза. За это же время средняя цена такого жилья увеличилась на 95%. Об этом сообщает портал «Движение.ру» со ссылкой на экспертов «Циана».