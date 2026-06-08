36-летний калининградец украл и ограбил магазины 21 раз, сумма ущерба — 120 тыс. рублей

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в серии краж, грабежей и мошенничестве. По версии следствия, на его счету 17 краж и 4 грабежа в продовольственных магазинах Московского района, а также хищение мобильного телефона стоимостью более 16 тысяч рублей у знакомого. Общий материальный ущерб от его…