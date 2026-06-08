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36-летний калининградец украл и ограбил магазины 21 раз, сумма ущерба — 120 тыс. рублей

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в серии краж, грабежей и мошенничестве. По версии следствия, на его счету 17 краж и 4 грабежа в продовольственных магазинах Московского района, а также хищение мобильного телефона стоимостью более 16 тысяч рублей у знакомого. Общий материальный ущерб от его…

Источник: Янтарный край

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в серии краж, грабежей и мошенничестве. По версии следствия, на его счету 17 краж и 4 грабежа в продовольственных магазинах Московского района, а также хищение мобильного телефона стоимостью более 16 тысяч рублей у знакомого.

Общий материальный ущерб от его действий превысил 120 тысяч рублей. Похищенное имущество мужчина использовал для личных нужд или сбывал третьим лицам.

Обвинение предъявлено по четырём статьям: часть 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), часть 1 статьи 158 УК РФ (кража), часть 1 статьи 161 УК РФ (грабёж) и пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе расследования полицейские собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую причастность обвиняемого к преступлениям. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

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