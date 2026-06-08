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В центре Нижнего Новгорода временно запретят парковку на восьми улицах

Ограничения будут действовать с 8 по 10 июня на ряде участков города.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде на нескольких городских улицах временно введут ограничения на остановку и стоянку автомобилей. Изменения затронут восемь участков в центре и исторической части города. Водителям рекомендуют заранее продумать маршруты и не оставлять машины в местах действия запрета, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Так, до 10 июня ограничения будут действовать в Гранитном переулке возле дома № 121 по улице Максима Горького, а также рядом с корпусами ИТ-кампуса «Неймарк» на Малой Ямской. На улице Рождественской запрет на парковку введут сразу на нескольких участках — возле домов № 37 и № 39, а также в районе домов № 11 и № 13.

Кроме того, стоянка будет ограничена на парковке возле Пакгаузов на Стрелке, на улице Короленко у домов № 18 и № 20, в Нагорном переулке и на Нижне-Волжской набережной у причала № 6.

В городской администрации подчеркнули, что автомобили необходимо убрать до начала действия ограничений. Машины, оставленные в зоне запрета, будут перемещены. Уточнить информацию о местонахождении эвакуированного транспорта можно по телефону 417−17−07. Автомобилистов просят внимательно следить за временными дорожными знаками и учитывать ограничения при планировании поездок.