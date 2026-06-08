В центре Нижнего Новгорода временно запретят парковку на восьми улицах

Так, до 10 июня ограничения будут действовать в Гранитном переулке возле дома № 121 по улице Максима Горького, а также рядом с корпусами ИТ-кампуса «Неймарк» на Малой Ямской. На улице Рождественской запрет на парковку введут сразу на нескольких участках — возле домов № 37 и № 39, а также в районе домов № 11 и № 13.