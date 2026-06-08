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В Красноярском крае объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С вечера 8 июня вводится режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С вечера 8 июня вводится режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

По данным Среднесибирского УГМС, режим будет действовать с 19:00 8 июня до 10:00 9 июня 2026 года. Он введен на территории Красноярска, а также в ряде городских и муниципальных округов края, включая Ачинский, Канский, Минусинский, Емельяновский, Енисейский, Назаровский, Шарыповский, Сосновоборский, ЗАТО Железногорск и Зеленогорск и другие территории.

В период действия НМУ предприятиям предписано снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Жителям также рекомендуют по возможности сократить действия, которые могут ухудшать качество воздуха.

Сообщить о возможных нарушениях природоохранного законодательства можно на горячую линию министерства по телефону 8−800−20−11−116.

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