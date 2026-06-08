В Красноярском крае объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

По данным Среднесибирского УГМС, режим будет действовать с 19:00 8 июня до 10:00 9 июня 2026 года. Он введен на территории Красноярска, а также в ряде городских и муниципальных округов края, включая Ачинский, Канский, Минусинский, Емельяновский, Енисейский, Назаровский, Шарыповский, Сосновоборский, ЗАТО Железногорск и Зеленогорск и другие территории.