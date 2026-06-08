Стоимость посещения Сочинского нацпарка выросла с 8 июня

Изменения коснулись и цен на посещение наиболее популярных экологических троп и рекреационных объектов. С 8 июня билеты на такие популярные локации, как «Каньон Псахо», «Змейковские водопады», «Дагомысские корыта» и «33 водопада», подорожали до 400 рублей за каждый объект.