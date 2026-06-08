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Стоимость посещения Сочинского нацпарка выросла с 8 июня

Сочинский национальный парк изменил стоимость входных билетов.

Источник: Комсомольская правда

С 8 июня 2026 года Сочинский национальный парк увеличил тарифы на посещение своей территории и популярных экскурсионных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Теперь стандартный входной билет обойдется гостям в 300 рублей (ранее, с 1 мая текущего года, цена составляла 250 рублей). Оформить туристический пропуск, как и прежде, можно заблаговременно на официальном сайте учреждения либо непосредственно на контрольно-пропускных пунктах.

Изменения коснулись и цен на посещение наиболее популярных экологических троп и рекреационных объектов. С 8 июня билеты на такие популярные локации, как «Каньон Псахо», «Змейковские водопады», «Дагомысские корыта» и «33 водопада», подорожали до 400 рублей за каждый объект.

При этом администрация Сочинского национального парка уточнила, что правила посещения для льготных категорий граждан остались прежними — перечень льготников не изменился, они по-прежнему могут посещать территорию бесплатно или на особых условиях.

«Для получения льготного пропуска необходимо предъявить оригинал документа, подтверждающего льготу, кассиру на КПП и/или государственному инспектору в случае проверки», — рассказали в нацпарке Сочи.