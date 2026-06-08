В Эвенкии проверили подготовку энергообъектов к зиме

Министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков проверил объекты энергетической инфраструктуры Эвенкии, базу хранения топлива и автономную гибридную дизель-солнечную энергоустановку. Во время рабочей поездки он также проконтролировал подготовку к зиме, графики завоза топлива и обсудил с главой района Андреем Гаюльским и руководством энергопредприятия планы по повышению эффективности энергокомплекса. По словам руководителя муниципального предприятия «Илимпийские электросети» Алексея Супряги, сейчас на электростанциях проходят плановые ремонтные работы. Из трех станций в работе находится одна, также выработка идет за счет гибридной дизель-солнечной энергоустановки. На ДЭС № 1 запланирована замена дизель-генератора, сейчас идут торги на его приобретение за счет краевого бюджета. Еще один резервный источник мы приобрели за счет инвестпрограммы предприятия. Это увеличит надежность и качество электроснабжения, — отметил Алексей Супряга. [caption id= «attachment_368656» align= «alignnone» width= «813»] Фото: Александр Солоницын[/caption] Максим Ермаков также проверил работу АГЭУ — единственного в крае альтернативного источника энергии такого масштаба. После ввода установки мощностью 2,5 МВт за три года удалось сократить расход дизельного топлива на 1 тысячу тонн. В случае с особенностями территориального расположения Эвенкии важен постоянный поиск решений и оценка текущей эффективности, выявление резервов для повышения производительности и модернизации технологий. Здесь уже внедрены альтернативные решения: выработка перестала зависеть только от дизельной генерации и частично замещается солнечной энергией, — подчеркнул министр промышленности и торговли региона. [caption id= «attachment_368657» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Дмитрий Окунев, газета «Эвенкийская жизнь»[/caption] Добавим, что в Эвенкийском округе также началась летняя навигация. Министр проконтролировал северный завоз и доставку грузов и топлива по Нижней Тунгуске. Так, для нужд Илимпийских электросетей уже отгрузили 7,3 тысячи тонн топлива. Доставка нормативного запаса идет по графику.