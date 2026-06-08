Ученые планируют сварить пиво на дрожжах мумии Этци

Этци погиб около 5 300 лет назад в Альпах на территории современной Северной Италии и был найден в 1991 году. Благодаря заморозке тело хорошо сохранилось. В 2019 году учёные выяснили, что на поверхности мумии есть бактерии и дрожжи — ранее их уже использовали для выпечки хлеба.