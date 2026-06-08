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Ученые планируют сварить пиво на дрожжах мумии Этци

Ученые из института Eurac намерены сварить пиво, используя штаммы дрожжей, обнаруженные на мумии Этци. Этот необычный эксперимент позволит лучше понять древние технологии пивоварения и пищевые традиции предков. Как находка 1991 года превратилась в научный проект, и какие археологические открытия подтверждают древность алкогольных напитков — читайте в материале.

Источник: thedrinksbusiness

Необычный научный эксперимент готовят исследователи из института Eurac: они намерены сварить пиво с использованием штаммов дрожжей, обнаруженных на мумии Этци — так называемого ледяного человека. Об этом сообщает The Drinks Business.

Этци погиб около 5 300 лет назад в Альпах на территории современной Северной Италии и был найден в 1991 году. Благодаря заморозке тело хорошо сохранилось. В 2019 году учёные выяснили, что на поверхности мумии есть бактерии и дрожжи — ранее их уже использовали для выпечки хлеба.

Открытие позволило по‑новому взглянуть на останки древнего человека: если раньше их воспринимали как своего рода «замороженную капсулу времени», то теперь ученые считают, что мумия представляет собой сложную экосистему. Современные технологии даже помогли установить, чем питался Этци перед смертью: вероятно, в его последнем приеме пищи были мясо горного козла, оленина и пшеница.

Интерес к древним технологиям пивоварения не случаен. Археологические находки подтверждают, что люди изготавливали алкогольные напитки много тысячелетий назад. Например, в 2024 году в Китае обнаружили керамические черепки возрастом 9−10 тысяч лет. На них сохранились следы ферментированных продуктов, а также молекулы грибов и плесени, которые использовали при пивоварении.

Эксперимент с дрожжами Этци — это попытка буквально оживить частичку прошлого и лучше понять пищевые традиции далёких предков. Если проект окажется успешным, новое пиво может стать необычным мостом между современностью и древностью.