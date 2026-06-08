Ученые планируют сварить пиво на дрожжах мумии Этци

Необычный научный эксперимент готовят исследователи из института Eurac: они намерены сварить пиво с использованием штаммов дрожжей, обнаруженных на мумии Этци — так называемого ледяного человека. Об этом сообщает The Drinks Business.
Этци погиб около 5 300 лет назад в Альпах на территории современной Северной Италии и был найден в 1991 году. Благодаря заморозке тело хорошо сохранилось. В 2019 году учёные выяснили, что на поверхности мумии есть бактерии и дрожжи — ранее их уже использовали для выпечки хлеба.
Открытие позволило по‑новому взглянуть на останки древнего человека: если раньше их воспринимали как своего рода «замороженную капсулу времени», то теперь ученые считают, что мумия представляет собой сложную экосистему. Современные технологии даже помогли установить, чем питался Этци перед смертью: вероятно, в его последнем приеме пищи были мясо горного козла, оленина и пшеница.
Интерес к древним технологиям пивоварения не случаен. Археологические находки подтверждают, что люди изготавливали алкогольные напитки много тысячелетий назад. Например, в 2024 году в Китае обнаружили керамические черепки возрастом 9−10 тысяч лет. На них сохранились следы ферментированных продуктов, а также молекулы грибов и плесени, которые использовали при пивоварении.
Эксперимент с дрожжами Этци — это попытка буквально оживить частичку прошлого и лучше понять пищевые традиции далёких предков. Если проект окажется успешным, новое пиво может стать необычным мостом между современностью и древностью.