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Опубликованы кадры уничтожения дроноводами Южной группировки техники ВСУ

Военнослужащие подразделений беспилотных систем пресекают на корню попытки передислокации украинских войск.

Военнослужащие подразделений беспилотных систем пресекают на корню попытки передислокации украинских войск.

Из-за больших потерь в технике и невозможности провести ротацию своих подразделений на передовой бойцы ВСУ пытаются прорваться на более мобильных мотоциклах, багги или квадроциклах. Однако и эти цели оперативно вычисляются и уничтожаются российскими дроноводами.

От поражения FPV-дронами «Южной» группировки войск солдат ВСУ не спасают даже мощные бронированные машины.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается набор в войска беспилотных систем. Контракт заключается строго на 1 год с возможностью продления по желанию, период обучения засчитывается в срок службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей в подразделениях войск беспилотных систем: возраст от 18 до 45 лет;

категория здоровья «А» и «Б»;

образование высшее, среднее профессиональное, среднее общее;

обязателен психологический отбор не ниже второй категории и уровень физической подготовки не ниже «удовлетворительно»;

отсутствие судимостей.

Из отдельных качеств приветствуется развитая мелкая моторика рук, отсутствие проблем с вестибулярным аппаратом.

По вопросам заключения контракта необходимо обращаться в пункт отбора по адресу: г. Волгоград, ул. Советская, 25, а также в военный комиссариат по месту жительства или в местную администрацию. Необходимую информацию также можно узнать по телефонам (8442)73−49−96, 8−937−700−53−73 и на сайте.

Видео Южного военного округа.