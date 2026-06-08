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В Славске снова заработал бесплатный бассейн с минеральной водой

Искупаться можно с 9 утра до 9 вечера.

Источник: Клопс.ru

Бассейн с минеральной водой в Славске открыт для посещений. Об этом «Клопс» сообщили в администрации муниципалитета.

На объекте подготовили необходимую инфраструктуру — кабинки для переодевания, душевые и провели текущий ремонт. Искупаться можно бесплатно с 9 утра и до 9 вечера.

Знаменитый открытый бассейн в Славске построили в 1935 году. Его особенность — слабоминерализованная вода: она поступает в чашу самотёком, без насосного оборудования, из подземного озера с глубины 138 метров.

Купаться в бассейне после реконструкции начали с 2024 года.