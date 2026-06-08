Нижегородцы в мае оформили 15,9 тысяч самозапретов на кредиты

Большую часть самозапретов — 14,1 тысяч — нижегородцы установили через «Госуслуги». Еще 1,8 тысячи ограничений оформили в МФЦ. По сравнению с апрелем 2026 года число оформленных самозапретов в регионе снизилось на 28,2%.