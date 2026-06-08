Нижегородцы в мае оформили 15,9 тысяч самозапретов на кредиты

Жители Нижегородской области установили 15,9 тысячи самозапретов на кредиты в мае 2026 года. Статистику представили в Национальном бюро кредитных историй.
Большую часть самозапретов — 14,1 тысяч — нижегородцы установили через «Госуслуги». Еще 1,8 тысячи ограничений оформили в МФЦ. По сравнению с апрелем 2026 года число оформленных самозапретов в регионе снизилось на 28,2%.
Среди российских регионов самое заметное число самозапретов в прошлом месяце было установлено в Москве (70,7 тысячи), Московской области (48,3 тысячи), Санкт-Петербурге (37,6 тысячи). При этом наиболее серьезное сокращение общего количества оформленных ограничений отмечается в Башкортостане (-41,5%), Татарстане (-40,1%) и Пермском крае (-29,5%).
Напомним, Нижегородская область заняла 35 место по доступности бензина в России.