Что не так с конфискованной машиной, которую никак не могут продать в Беларуси

Автомобиль McLaren 720S Spider 2019 года выпуска с пробегом 313 километров был конфискован таможней в 2019 году (подробнее мы писали здесь). Он вновь попал на торги в Гродно. На этот раз стартовая цена составляет 885 227,40 рубля. Аукцион состоится 10 июня.