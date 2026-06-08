Что не так с конфискованной машиной, которую никак не могут продать в Беларуси. Подробности сообщает konfiskat.by.
Автомобиль McLaren 720S Spider 2019 года выпуска с пробегом 313 километров был конфискован таможней в 2019 году (подробнее мы писали здесь). Он вновь попал на торги в Гродно. На этот раз стартовая цена составляет 885 227,40 рубля. Аукцион состоится 10 июня.
Как отмечает Sputnik.by, авто пытаются продать уже в четвертый раз. Так, 24 апреля машина выставлялась на торги по цене 1 041 444 рубля, 20 мая — за 989 371,80 рубля, а 3 июня — за 937 299,60 рубля.
Для участия в торгах нужно заранее внести задаток, размер которого должен составлять от 10% первоначальной стоимости лота.
Состояние легкового авто удовлетворительное, есть мелкие незначительные царапины по кузову, разряжена аккумуляторная батарея. Двигатель автомобиля запускается. Но из-за того, что машина долгое время не использовалась, ей понадобится компьютерная диагностика и сервисное обслуживание. Вероятные и некоторые скрытые дефекты.
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