Появилось видео поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

Следственный комитет опубликовал видео с мероприятий по поиску Усольцевых в Красноярском крае.
На кадрах видео, поисковики на квадроциклах обследуют территорию в окрестностях Кутурчина. Видны машины спецслужб МЧС, Российского Красного креста. Поисковики запускают дроны и с их помощью пытаются найти следы пропавшей семьи.
Поиски Усольцевых возобновились в начале лета. В них участвуют следователи, профессиональные спасатели. Доступ на территорию ограничен, не допускаются туристы, журналисты, обычные люди, не связанные с поисковыми работами.
Следователи и спасатели в очередной раз обследуют окрестности лесов в районе Кутурчинского белогорья. Поиски продлятся как минимум неделю.
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Напомним, что Усольцевых ищут с конца сентября 2025 года. Семья пропала во время турпохода к скале Буратинка. В день исчезновения погода резко испортилась. Следов таинственно пропавшей семьи за все время поисков не обнаружено, хотя их поиски стали самыми масштабными и освещаемыми в медиа за последние годы. В поисковых мероприятиях принимали участие свыше 1,5 тысяч человек.
Основная версия случившегося с Усольцевыми — несчастный случай. В районе Кутурчина немало пещер и шурфов, возможно они угодили в какую-то из них, хотя многие уже были обследованы.
Ранее сообщалось о тмо, что поиски Усольцевых будут эффективны до середины июня.