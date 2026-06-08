Появилось видео поисков семьи Усольцевых в Красноярском крае

Напомним, что Усольцевых ищут с конца сентября 2025 года. Семья пропала во время турпохода к скале Буратинка. В день исчезновения погода резко испортилась. Следов таинственно пропавшей семьи за все время поисков не обнаружено, хотя их поиски стали самыми масштабными и освещаемыми в медиа за последние годы. В поисковых мероприятиях принимали участие свыше 1,5 тысяч человек.