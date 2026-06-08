Бензин в Красноярском крае оказался самым доступным по Сибири

В среднем по России в апреле цена на бензин марки АИ-92 составила 63,55 рубля за литр, а на чистую зарплату можно приобрести 1405 литров. При этом цены выросли по сравнению с прошлым годом на 12,5%, что более чем вдвое превышает уровень инфляции.