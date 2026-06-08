Бензин в Красноярском крае оказался самым доступным по Сибири

Красноярский край занял 13 место в России по доступности бензина, что оказалось лучшей позицией среди регионов Сибири. На среднемесячную зарплату жители края могут купить 1470 литров топлива марки АИ-92, сообщает РИА Новости.
Цена литра бензина в регионе в апреле составила 63,81 рубля. За год топливо подорожало на 13,9%.
Для сравнения: в Иркутской области, которая заняла 16 место, на зарплату можно купить 1309 литров бензина по цене 64,21 рубля, в Новосибирской области (24 место) — в 1239 литров. Томская область оказалась на 23 месте, Кузбасс на 29 позиции, Хакасия — на 34.
В среднем по России в апреле цена на бензин марки АИ-92 составила 63,55 рубля за литр, а на чистую зарплату можно приобрести 1405 литров. При этом цены выросли по сравнению с прошлым годом на 12,5%, что более чем вдвое превышает уровень инфляции.
Лидерами рейтинга стали Москва, Чукотка и Ямал, где доступно больше 2 тысяч литров за месячную зарплату. Меньше всего топлива на свои доходы могут купить жители Ингушетии, Чечни и Дагестана.
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