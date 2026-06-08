Фестиваль «Первый. Детский» на ЯРких БЕРЕГАХ собрал 21 тыс. красноярцев

На Центральной набережной Красноярска открылся четвертый сезон городского проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Семейный фестиваль «Первый. Детский» посетили 21 тыс. человек. Об этом сообщили в администрации города.
В течение дня для горожан работали 130 локаций. Главной темой площадок стала «Сила Сибири: Енисей и тайга». В зоне Енисея гости участвовали в активных играх, пробовали силы в фехтовании, перетягивании каната и эстафетах. Также дети знакомились с разными профессиями, от медиков до пожарных.
В зоне Тайги для семей провели мастер-классы, литературный пикник «Читающая семья» и напольную игру «Экспедиция по Енисею». Участники узнавали о достопримечательностях и культуре регионов. В полдень на сцене началась праздничная программа. Студенческие отряды открыли трудовой семестр, а спортсмены краевой Федерации бокса провели показательные выступления и спарринги в рамках «Битвы берегов».
Официальный старт четвертому сезону «ЯРких БЕРЕГОВ» дали в 15:00. Для зрителей выступили танцевальные и музыкальные коллективы городских домов культуры. Аниматоры и фокусники провели эксперименты для детей. Впервые на площадке прошла выставка техники специализированного автотранспортного предприятия. Дети и взрослые могли увидеть городскую уборочную технику и попробовать управлять мощным уличным пылесосом.
В этот же день начала работу сцена Арт-берега под Коммунальным мостом. Там прошел флешмоб от студенческого педагогического отряда «Торнадо», выступили музыканты и артисты. Вечером на набережной выступили участники II Краевого фестиваля духовой музыки «Сибирский марш», артисты Красноярского музыкального театра со спектаклем «Да здравствует лето» и красноярская кавер-группа «2и2».