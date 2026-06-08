Фестиваль «Первый. Детский» на ЯРких БЕРЕГАХ собрал 21 тыс. красноярцев

В этот же день начала работу сцена Арт-берега под Коммунальным мостом. Там прошел флешмоб от студенческого педагогического отряда «Торнадо», выступили музыканты и артисты. Вечером на набережной выступили участники II Краевого фестиваля духовой музыки «Сибирский марш», артисты Красноярского музыкального театра со спектаклем «Да здравствует лето» и красноярская кавер-группа «2и2».