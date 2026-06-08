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Режим НМУ объявили в большинстве округов Красноярского края

В Красноярском крае с 19:00 8 июня объявлен режим НМУ.

В Красноярском крае с 19:00 8 июня объявлен режим НМУ. Об этом сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.

По данным Среднесибирского УГМС, неблагоприятные метеоусловия ожидаются до 10:00 9 июня в Красноярске, а также во всех округах региона, кроме северных.

В период режима предприятия обязаны снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Жителей тоже просят внести свой вклад и воздержаться от действий, ухудшающих качество воздуха. Сообщить о нарушениях природоохранного законодательства можно по горячей линии министерства: 8800−20−11−116.

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