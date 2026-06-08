Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по участию в проекте «Чтецкие программы»

Всероссийская программа по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы реализуется по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». За учебный год встречи охватили почти 400 тысяч участников в 8 тысячах клубов по стране, на платформе проведено около 30 тысяч занятий. В Нижегородской области ведётся системная работа с кураторами — учителями русского языка и литературы: для них подготовлено 152 интерактивных методических материала. 150 наиболее активных кураторов из региона с 27 февраля по 2 марта прошли обучающую программу в Центре знаний «Машук».