Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по участию в проекте «Чтецкие программы» Российского общества «Знание», сообщила пресс-служба общества. По итогам первого учебного года здесь зарегистрировано почти 200 литературных клубов — один из самых высоких показателей среди субъектов РФ.
Всероссийская программа по развитию художественного чтения и популяризации русской литературы реализуется по поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». За учебный год встречи охватили почти 400 тысяч участников в 8 тысячах клубов по стране, на платформе проведено около 30 тысяч занятий. В Нижегородской области ведётся системная работа с кураторами — учителями русского языка и литературы: для них подготовлено 152 интерактивных методических материала. 150 наиболее активных кураторов из региона с 27 февраля по 2 марта прошли обучающую программу в Центре знаний «Машук».
Проект активно интегрировался в общероссийскую культурную повестку. В марте, в преддверии Дня работника культуры, Всемирного дня театра и 250-летия Большого театра, «Чтецкие программы» стали ядром тематической акции с участием более 22 тысяч человек — Нижегородская область внесла весомый вклад в этот результат.
На следующий учебный год команда Общества «Знание» выпустит «Литературную карту» — стратегический план для педагогов и библиотекарей с привязкой к календарю: юбилеи писателей, государственные праздники и другие значимые даты. Она подскажет, какое произведение лучше разобрать с учётом возраста учащихся, и включит новые учебные материалы. Разрабатывается и методическое пособие по организации литературного клуба, которое поможет учителям выстроить системную внеклассную работу. В сентябре участников ждет онлайн-трансляция «Литература в ритме учебного года».
Всероссийская программа стартовала 1 сентября 2025 года, за первый месяц создано 1 200 литературных клубов. Президент Владимир Путин предложил возродить чтецкие программы в школах и колледжах 5 ноября 2024 года. Проект осуществляется Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ и Театрального института имени Бориса Щукина.