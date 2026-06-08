Торги на ремонт участка шоссе Космонавтов вновь выиграл крупнейший пермский подрядчик

Ранее АО «Уралмостострой» выиграло подряд на первую часть первого этапа реконструкции участка шоссе Космонавтов. Стоимость работ составит 4,1 млрд руб. Подрядчик должен уложить новое дорожное покрытие, установить парапетное ограждение, построить транспортную развязку в двух уровнях на пересечении с Промышленной и Оверятской улицами. Также требуется устроить новую сеть дождевой канализации, установить светофоры, видеокамеры и системы фотофиксации нарушений правил дорожного движения. К работам требуется приступить 25 мая 2026 года и сдать объект к 14 декабря 2028 года.