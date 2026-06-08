Подрядчиков на ремонт депо ищут в Нижнем Новгороде

Ранее, в 2024 году, НЭТ уже заключал договоры на обновление этих объектов — депо № 1 на Сормовском шоссе, депо № 2 на улице Генерала Ивлиева и депо № 3 на проспекте Ленина. Подрядчиком тогда выступало ООО «Лига», а суммы контрактов составляли 262, 306 и 201 миллион рублей соответственно. Компании перечислили аванс за счёт бюджетной субсидии — 368 миллионов рублей.