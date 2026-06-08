Подрядчиков на ремонт депо ищут в Нижнем Новгороде

В начале июня госпредприятие «Нижегородэлектротранс» (НЭТ) анонсировало новые тендеры на ремонт трёх троллейбусных депо в Нижнем Новгороде. Совокупная стоимость предстоящих работ — свыше 550 миллионов рублей, данные размещены на портале госзакупок.
Ранее, в 2024 году, НЭТ уже заключал договоры на обновление этих объектов — депо № 1 на Сормовском шоссе, депо № 2 на улице Генерала Ивлиева и депо № 3 на проспекте Ленина. Подрядчиком тогда выступало ООО «Лига», а суммы контрактов составляли 262, 306 и 201 миллион рублей соответственно. Компании перечислили аванс за счёт бюджетной субсидии — 368 миллионов рублей.
По условиям договоров завершить ремонт следовало до конца 2025 года, однако в апреле подрядчик прекратил работы, успев выполнить лишь 16%, 20% и 40% от запланированного объёма. В результате заказчик расторг соглашения и подал заявление в правоохранительные органы о факте мошенничества.
В марте региональное управление МВД объявило о возбуждении уголовного дела против трёх представителей руководства подрядчика и субподрядчика. В материалах дела фигурирует контракт на 306 миллионов рублей; фигурантам вменяют хищение 79 миллионов рублей.
Теперь НЭТ определил стартовые цены для новых контрактов: 201,6 миллиона рублей, 259,7 миллиона рублей и 95,2 миллиона рублей. Срок завершения работ по новым соглашениям — конец ноября 2026 года.
Ранее свыше 60 млн рублей выделили на проектирование участка Восточного обхода.