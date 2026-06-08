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Как поставить себе диагноз, глядя в зеркало, рассказала доктор Парецкая

Наше лицо частенько первым подает сигнал SOS, но мы упорно списываем все на усталость, говорит медик.

Смотреть на себя в зеркало и оценивать свое лицо с точки зрения диагностики советует врач Алёна Парецкая.

«Наше лицо частенько первым подает сигнал SOS, но мы упорно списываем все на усталость или плохую косметику. А зря», — говорит доктор.

Так, красные прожилки в глазах свидетельствуют о нервном истощении, а при пожелтевших белках пора проверять печень.

Бледность — признак анемии. Синеватый оттенок губ указывает на проблемы с сердцем и сосудами. Шелушащаяся кожа говорит об обезвоживании или сбое в работе потовых желез.

Внезапно появившиеся усики у женщин — не просто косметический дефект, а проявление поликистоза яичников. А высыпания — целая карта болезней:

если сыпь появилась на лбу, нужно проверить тонкий кишечник;

на висках — желчный пузырь;

на щеках и верхней губе — толстый кишечник;

а сыпь на подбородке говорит о том, что лучше вовремя заглянуть к гинекологу.

Ранее медики пояснили: изжога — не болезнь, а симптом, отчего она возникает и как от нее избавиться, рассказали эксперты.