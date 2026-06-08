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Вечер классики на Бакинской: молодые виртуозы выступят с симфоническим оркестром

20 июня состоится концерт студентов-лауреатов колледжа им. Рахманинова.

В Калининграде на площадке Симфонического оркестра на ул. Бакинской 20 июня состоится концерт с участием студентов Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова — лауреатов всероссийских и международных конкурсов «Играем с Оркестром» (0+). Начало концерте в 18.00.

«На сцену выйдут талантливые молодые музыканты — скрипачи и виолончелисты, студенты Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Им выпала огромная честь — они будут солировать с Калининградским симфоническим оркестром», — говорится в анонсе. На концерте выступят скрипачи Даниил Матяж, Влад Матяж и Наталья Нефёдова, виолончелисты Милана Еремина и Мартин Корнеев, Арина Кирххофф (фортепиано), дирижер — Михаил Кирхгофф. В программе — сочинения Чайковского, Сен-Санса, Зейца, Лало, Шопена.

Преподаватели колледжа просят поддержать студентов, которые около года репетировали с оркестром, чтобы состоялся этот концерт. Зал рассчитан на 180 мест, билеты можно купить онлайн. Дом Симфонического оркестра находится на Московском проспекте в районе ОКБ «Факел».

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