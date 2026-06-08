Вечер классики на Бакинской: молодые виртуозы выступят с симфоническим оркестром

«На сцену выйдут талантливые молодые музыканты — скрипачи и виолончелисты, студенты Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Им выпала огромная честь — они будут солировать с Калининградским симфоническим оркестром», — говорится в анонсе. На концерте выступят скрипачи Даниил Матяж, Влад Матяж и Наталья Нефёдова, виолончелисты Милана Еремина и Мартин Корнеев, Арина Кирххофф (фортепиано), дирижер — Михаил Кирхгофф. В программе — сочинения Чайковского, Сен-Санса, Зейца, Лало, Шопена.