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Врачи красноярских клиник начали выезжать в районные больницы

В Красноярском крае стартовал проект по повышению доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий.

В Красноярском крае стартовал проект по повышению доступности медицинской помощи для жителей отдаленных территорий. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Мультидисциплинарные бригады врачей из краевых клиник начали выезжать в районные больницы. Это позволит пациентам быстрее получать консультации специалистов и реже ездить в Красноярск. Одними из первых такую практику внедрили специалисты Красноярской межрайонной клинической больницы № 4. Бригада в составе хирурга Ивана Красули, уролога Камрана Кяримова и акушера-гинеколога Никиты Белоногова посетила Уярскую районную больницу.

Врачи осмотрели пациентов, определили показания к операциям и сформировали списки для госпитализации. В минздраве отметили, что такие выезды помогают улучшить маршрутизацию пациентов и эффективнее использовать ресурсы системы здравоохранения.

«Выездные бригады, это системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи. Мы видим в этом ключевой инструмент для достижения целей нацпроекта “Продолжительная и активная жизнь”», отметил министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.

В ближайшие месяцы подобные выезды, в том числе для проведения операций, проведут специалисты Краевой клинической больницы и БСМП.