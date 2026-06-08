Врачи красноярских клиник начали выезжать в районные больницы

Мультидисциплинарные бригады врачей из краевых клиник начали выезжать в районные больницы. Это позволит пациентам быстрее получать консультации специалистов и реже ездить в Красноярск. Одними из первых такую практику внедрили специалисты Красноярской межрайонной клинической больницы № 4. Бригада в составе хирурга Ивана Красули, уролога Камрана Кяримова и акушера-гинеколога Никиты Белоногова посетила Уярскую районную больницу.