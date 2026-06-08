«Динамо‑Синара» подписало контракт с Валентиной Томилиной

Летом 2024 года Томилина подписала контракт с ЦСКА. В сезоне 2024/2025, чтобы обеспечить регулярную игровую практику, играла в аренде за звенигородскую «Звезду». В сезоне 2025−2026 спортсменка вернулась в ЦСКА: в рамках чемпионата она сыграла 10 матчей и забросила 12 мячей.