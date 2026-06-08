«Развитие» готовит проект КРТ для бывшего завода «Электроприбор» в Воронеже

По данным Rusprofile.ru, ООО СЗ ГК «Развитие» зарегистрировано в Воронеже в июле 2014 года. Компания работает в сфере деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральный директор и единственный собственник — Сергей Гончаров. В 2025 году выручка фирмы составила 18,6 млн руб., увеличившись на 58,6% по сравнению с 2024 годом (11,7 млн руб.). Чистая прибыль выросла более значительно — с 656 тыс. до 6,9 млн руб.