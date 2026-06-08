8 июня Волгоград столкнулся с массовой эвакуацией медучреждений

Министерство здравоохранения Волгоградской области оперативно отреагировало на ситуацию. Облздрав сообщил, что в этот день в учреждения здравоохранения участились случаи получения ложных сообщений о минировании. Представители ведомства подчеркнули, что комитет совместно с правоохранительными органами начал проверку. К счастью, большинство медицинских организаций уже проверили, и никаких угроз в них не обнаружили.