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8 июня Волгоград столкнулся с массовой эвакуацией медучреждений

Несколько медучреждений города временно прекратили работу из-за анонимных сообщений.

Источник: Комсомольская правда

8 июня из нескольких медицинских учреждений Волгограда эвакуировали пациентов и персонал. Из поликлиник, больниц и стоматологий выводили людей на улицу, причины происшествия долго оставались неизвестными, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Сообщения о происходящем быстро распространились в местных телеграм-каналах и социальных сетях, где очевидцы делились информацией. Волгоградцы писали, что эвакуация затронула, в частности, поликлинику № 4, больницу № 25, поликлинику № 16 в Красноармейском районе, поликлинику № 30 на Ангарской и стоматологию № 9.

Министерство здравоохранения Волгоградской области оперативно отреагировало на ситуацию. Облздрав сообщил, что в этот день в учреждения здравоохранения участились случаи получения ложных сообщений о минировании. Представители ведомства подчеркнули, что комитет совместно с правоохранительными органами начал проверку. К счастью, большинство медицинских организаций уже проверили, и никаких угроз в них не обнаружили.

В настоящее время учреждения продолжают оказывать медицинскую помощь в полном объеме. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике, так как ситуация находится под контролем.

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