В Кремле ответили на вопрос о ситуации с дефицитом в Крыму

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти работают над тем, чтобы никаких дефицитов в Крыму не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита (в Крыму — ред.) не было», — сказал Песков журналистам.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше