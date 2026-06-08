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В Кремле ответили на вопрос о ситуации с дефицитом в Крыму

Песков: власти работают над тем, чтобы никаких дефицитов в Крыму не было.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Власти работают над тем, чтобы никаких дефицитов в Крыму не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита (в Крыму — ред.) не было», — сказал Песков журналистам.

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