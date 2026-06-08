Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стадион «Центральный» в Челябинске модернизируют для матчей РПЛ

Домашнюю арену футбольного клуба «Челябинск» планируют привести в соответствие с требованиями Российской Премьер-лиги. Для этого предстоит восстановить северную трибуну, обновить инфраструктуру и увеличить число доступных зрительских мест. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов.

Источник: Pchela.News

Курс на Премьер-лигу

По словам министра, прошедший сезон для ФК «Челябинск» можно считать успешным. Команда завершила выступление в Первой лиге на десятом месте, однако, как отметил Владимир Иванов, потенциал у клуба значительно выше.

— Я считаю, что сезон получился хорошим. ФК «Челябинск» завершил сезон на десятом месте, но мы видели, что потенциал у команды классный, — подчеркнул министр в интервью «ЕАН-Челябинск».

В регионе рассчитывают, что уже в следующем сезоне команда сможет побороться за более высокие позиции и приблизиться к выходу в РПЛ.

Северную трибуну восстановят

Одним из главных препятствий для получения лицензии РПЛ остаётся состояние стадиона «Центральный». Сейчас спортивная арена не соответствует требованиям высшего дивизиона российского футбола.

В настоящее время ведётся проектирование работ по восстановлению северной трибуны. Также предстоит усилить несущие конструкции, установить системы контроля доступа, турникеты, камеры видеонаблюдения и оборудовать инфраструктуру для работы Fan ID.

После завершения ремонта стадион сможет принимать более 10 тысяч зрителей, что соответствует требованиям Российского футбольного союза.

— Если к нам когда-то приедут «Спартак», «Локомотив» или «Зенит», это будет настоящий праздник для жителей. Всё реально, мы будем к этому стремиться, — отметил Владимир Иванов.

Устранение всех замечаний может занять около десяти месяцев, однако многое будет зависеть от прохождения государственной экспертизы и объёмов финансирования.

Новые спортивные объекты и популярность падела

В этом году в Челябинске также ожидается ввод в эксплуатацию нескольких крупных спортивных объектов. Среди них — «РМК-Арена» и крытый футбольно-легкоатлетический манеж, который планируют открыть летом.

Бассейн «Электрометаллург» реконструируют, работы здесь очень много.

Также продолжается подготовка к реконструкции бассейна «Электрометаллург». Сейчас проект проходит государственную экспертизу. По словам Владимира Иванова, объект является технически сложным для реконструкции, однако приступить к работам планируется уже в следующем году.

Говоря о массовом спорте, министр отметил, что наибольшей популярностью среди жителей региона пользуются лёгкая атлетика, футбол, хоккей, баскетбол и плавание.

Отдельно Владимир Иванов остановился на стремительно набирающем популярность паделе.

— Падел — это как зараза в нашей отрасли, в хорошем смысле этого слова. Он очень активно развивается, — сказал министр.

Число занимающихся этим видом спорта в Челябинской области ежегодно растёт, открываются новые площадки и спортивные секции, интерес к паделу продолжает увеличиваться.