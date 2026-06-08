Стадион «Центральный» в Челябинске модернизируют для матчей РПЛ

Курс на Премьер-лигу
По словам министра, прошедший сезон для ФК «Челябинск» можно считать успешным. Команда завершила выступление в Первой лиге на десятом месте, однако, как отметил Владимир Иванов, потенциал у клуба значительно выше.
— Я считаю, что сезон получился хорошим. ФК «Челябинск» завершил сезон на десятом месте, но мы видели, что потенциал у команды классный, — подчеркнул министр в интервью «ЕАН-Челябинск».
В регионе рассчитывают, что уже в следующем сезоне команда сможет побороться за более высокие позиции и приблизиться к выходу в РПЛ.
Северную трибуну восстановят
Одним из главных препятствий для получения лицензии РПЛ остаётся состояние стадиона «Центральный». Сейчас спортивная арена не соответствует требованиям высшего дивизиона российского футбола.
В настоящее время ведётся проектирование работ по восстановлению северной трибуны. Также предстоит усилить несущие конструкции, установить системы контроля доступа, турникеты, камеры видеонаблюдения и оборудовать инфраструктуру для работы Fan ID.
После завершения ремонта стадион сможет принимать более 10 тысяч зрителей, что соответствует требованиям Российского футбольного союза.
Устранение всех замечаний может занять около десяти месяцев, однако многое будет зависеть от прохождения государственной экспертизы и объёмов финансирования.
Новые спортивные объекты и популярность падела
В этом году в Челябинске также ожидается ввод в эксплуатацию нескольких крупных спортивных объектов. Среди них — «РМК-Арена» и крытый футбольно-легкоатлетический манеж, который планируют открыть летом.
Бассейн «Электрометаллург» реконструируют, работы здесь очень много.
Также продолжается подготовка к реконструкции бассейна «Электрометаллург». Сейчас проект проходит государственную экспертизу. По словам Владимира Иванова, объект является технически сложным для реконструкции, однако приступить к работам планируется уже в следующем году.
Говоря о массовом спорте, министр отметил, что наибольшей популярностью среди жителей региона пользуются лёгкая атлетика, футбол, хоккей, баскетбол и плавание.
Отдельно Владимир Иванов остановился на стремительно набирающем популярность паделе.
— Падел — это как зараза в нашей отрасли, в хорошем смысле этого слова. Он очень активно развивается, — сказал министр.
Число занимающихся этим видом спорта в Челябинской области ежегодно растёт, открываются новые площадки и спортивные секции, интерес к паделу продолжает увеличиваться.