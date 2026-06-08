В Прикамье назвали победителей и призеров конкурса «Лидер Пермского края»

Ресурсный центр «Пермь семейная» начал работу в 2024 году по поручению главы региона Дмитрия Махонина и при поддержке краевого Минтруда и соцразвития. За это время проект стал местом, где семьи не просто ждут — здесь их понимают и берегут. Они получают ресурс необходимую юридическую и психологическую поддержку.