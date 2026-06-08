В красноярском Солнечном после незаконной торговли алкоголем снесут павильон

В Советский районный суд краевого центра направлены материалы по факту нарушения правил продажи алкогольной продукции. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, правоохранители провели закупку в одном из торговых павильонов по проспекту 60 лет Образования СССР, в ходе которой продавец реализовала алкоголь. Однако торговая точка — нестационарный объект, поэтому там запрещено продавать спиртное. Сотрудники полиции изъяли оттуда около тысячи бутылок, а это почти 500 литров, слабоалкогольной продукции. Полицейские также подготовят и направят в администрацию Советского района Красноярска представление о сносе павильона.