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Растущие цены «съели» 260,1 млрд рублей у волгоградцев

260,1 миллиард рублей составил оборот розничной торговли в Волгоградской области с января по апрель.

260,1 миллиард рублей составил оборот розничной торговли в Волгоградской области с января по апрель. Расходы потребителей по сравнению с показателями предыдущего года выросли на 6,3%.

Больше всего средств жители региона отдали за продукты питания, напитки и табачную продукцию — 116,2 млрд рублей. Также значительную часть денег население потратило на предметы личной гигиены, товары для дома, бытовую химию и косметику — 143,9 млрд рублей.

Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров составило 44,7% на 55,3%.