Пешеход и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже

В Воронеже два человека пострадали в ДТП с участием пригородного автобуса № 239. Авария произошла утром воскресенья, 7 июня, у дома № 13 на улице Новосибирской. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Общественным транспортом управлял 33-летний мужчина. Двигаясь со стороны улицы Лебедева в направлении улицы Саврасова, он наехал на 75-летнего пешехода. Пенсионер в этот момент пересекал проезжую часть в неположенном месте.
Из-за столкновения 47-летняя женщина, находившаяся в салоне автобуса, упала и получила травмы.
Пострадавших в результате ДТП доставили в больницу.