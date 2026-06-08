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Пешеход и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в Воронеже

Авария произошла на улице Новосибирской.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронеже два человека пострадали в ДТП с участием пригородного автобуса № 239. Авария произошла утром воскресенья, 7 июня, у дома № 13 на улице Новосибирской. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Общественным транспортом управлял 33-летний мужчина. Двигаясь со стороны улицы Лебедева в направлении улицы Саврасова, он наехал на 75-летнего пешехода. Пенсионер в этот момент пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Из-за столкновения 47-летняя женщина, находившаяся в салоне автобуса, упала и получила травмы.

Пострадавших в результате ДТП доставили в больницу.