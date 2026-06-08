Бастрыкин просит завести дело на судью из Красноярского края, погубившую собственную мать в ДТП

По версии следствия, в январе прошлого года Макарова ехала на легковом автомобиле по трассе Красноярск — Енисейск вместе с матерью и другими пассажирами. Водитель не учла гололедицу и интенсивность движения, выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с иномаркой. Ее мать погибла на месте, а водитель второго автомобиля получил тяжкий вред здоровью.