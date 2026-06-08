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Бастрыкин просит завести дело на судью из Красноярского края, погубившую собственную мать в ДТП

Судья из Красноярского края устроила ДТП, в котором погибла ее мать. Глава СК Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегии дать согласие на предъявление ей обвинения.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии дать согласие, чтобы привлечь к уголовному делу судью Красноярского краевого суда. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

По версии следствия, в январе прошлого года Макарова ехала на легковом автомобиле по трассе Красноярск — Енисейск вместе с матерью и другими пассажирами. Водитель не учла гололедицу и интенсивность движения, выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с иномаркой. Ее мать погибла на месте, а водитель второго автомобиля получил тяжкий вред здоровью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото на главной: magnific.com.

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