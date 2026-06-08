Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подрядчика осудят по делу о хищении 38 млн рублей при реставрации ОКН в Арзамасе

Директор подрядной организации предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реставрации объекта культурного наследия «Здание бывшего Арзамасского реального училища, где в 1914—1918 гг. учился писатель А. П. Гайдар». Ему инкриминируют хищение 37,9 млн руб. в период с февраля по ноябрь 2024 года, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Источник: Коммерсантъ

Директор подрядной организации предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при реставрации объекта культурного наследия «Здание бывшего Арзамасского реального училища, где в 1914—1918 гг. учился писатель А. П. Гайдар». Ему инкриминируют хищение 37,9 млн руб. в период с февраля по ноябрь 2024 года, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

На похищенные деньги 44-летний фигурант приобрел дорогостоящий автомобиль, полагает следствие.

Дело направили в Нижегородский районный суд. У обвиняемого арестовали имущество стоимостью почти 10 млн руб.

По информации «Ъ-Приволжье», подрядчиком выступало ООО «Гефест», заказчиком — госпредприятие «ДИРОН». В декабре 2024 года заказчик заключил новый договор на реставрацию этого ОКН за 237 млн руб.