В Красноярске разрешили строить Дворец молодежи на Предмостной площади

Специалисты проверили, не навредит ли стройка расположенному рядом объекту археологического наследия «Красноярск. Стоянка Переселенческий пункт» (эпоха палеолита). Эксперт пришёл к выводу, что земляные работы затронут лишь небольшой участок площадью 37,4 кв. метра и на глубине до одного метра, тогда как культурный слой залегает на 5−6 метрах.