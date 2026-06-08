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В Красноярске разрешили строить Дворец молодежи на Предмостной площади

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение по проекту Дворца молодежи.

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение по проекту Дворца молодежи, который планируют возвести на правобережной набережной Енисея в районе Предмостной площади Красноярска.

Специалисты проверили, не навредит ли стройка расположенному рядом объекту археологического наследия «Красноярск. Стоянка Переселенческий пункт» (эпоха палеолита). Эксперт пришёл к выводу, что земляные работы затронут лишь небольшой участок площадью 37,4 кв. метра и на глубине до одного метра, тогда как культурный слой залегает на 5−6 метрах.

Проект также предусматривает временные ограждения для защиты памятника. Сама площадка под застройку составит почти 49,4 тысяч кв. метров. Сохранность археологического объекта признана обеспеченной.

Ранее в Красноярском крае обнаружили захоронение аристократки с новорожденным.