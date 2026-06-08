Стоимость элитных новостроек в Ростове снизилась почти на 18% за месяц

После падения цен в премиум-сегменте другие классы показали различные тенденции. Бизнес-класс увеличился на 2%, достигнув 257,4 ₽ за кв. м. Эконом-класс остался почти без изменений, потеряв всего 0,2% (147,4 тыс. руб.), в то время как комфорт-класс упал на 2,7% и теперь стоит 149, 9 ₽