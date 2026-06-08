Создан «зеленый» метод нанесения композитных покрытий на стальные детали

Российские ученые выяснили, что эту проблему можно решить, если особым образом обработать порошки из меди и цинка еще до того, как они будут нанесены на защищаемую деталь. Для этого необходимо длительное время перемешивать их в высокоэнергетической мельнице, что приведет к дроблению частиц цинка и меди и их «свариванию» друг с другом. В результате этого возникнут однородные частицы латуни, способные равномерно наноситься на защищаемые изделия.