КСП Нижегородской области нашла нарушения в бюджетных отчетах министерств

Контрольно‑счётная палата Нижегородской области завершила проверку бюджетной отчётности семи главных администраторов бюджетных средств (ГАБС) по итогам 2025 года — об этом проинформировали в самом ведомстве.
В зону аудита попали ключевые региональные структуры: министерства лесного хозяйства, образования, социального развития и семейной политики, спорта и информационной политики, а также управление делами Правительства и региональная служба по тарифам. Общий объём проанализированных средств достиг 75,47 миллиарда рублей.
Отчётность всех проверенных ведомств в целом признана достоверной, но в работе ряда органов обнаружены недочёты.
Так, шесть из семи структур допустили ошибки при учёте активов: они некорректно отразили в документах основные средства, недвижимость, земельные участки и дебиторскую задолженность — это противоречит инструкциям Минфина РФ.
Два ведомства фиксировали доходы не в момент возникновения обязательств, а лишь после фактического поступления денег. Подобный подход грозил тем, что дебиторская задолженность на конец 2025 года могла оказаться неучтённой.
Ещё три ведомства пренебрегли обязательной ежегодной процедурой — они не провели анализ срока полезного использования используемых программных продуктов.
По результатам ревизии шесть ведомств (за исключением министерства информационной политики) получили представления с требованием устранить выявленные нарушения. Итоговый отчёт направлен губернатору и в Законодательное собрание Нижегородской области, материалы проверки переданы в прокуратуру, а информационное письмо — в региональное Министерство финансов.
Ранее суд признал законным увольнение экс-главы КСП Нижнего Юлии Абызовой.