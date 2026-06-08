«Единая Россия» поздравила социальных работников в Красноярске

8 июня члены партии «Единая Россия» поздравила работников социальных служб с профессиональным праздником в рамках партийной акции «День с социальным работником».
Депутаты краевого парламента «Единой России» вместе с соцработниками, обсуживающими людей на дому, приняли участие в обходе подопечных и оказали адресную помощь в решении бытовых вопросов.
Председатель комитета по охране здоровья и социальной политики Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Илья Зайцев навестил 87-летнюю Евгению Виноградову. Депутат поинтересовался самочувствием пенсионерки, условиями ее быта и качеством оказываемых социальных услуг. Решение некоторых вопросов краевой парламентарий взял на контроль. Также он поздравил работника комплексного центра социального обслуживания населения «Свердловский» Ирину Ли, которая помогает женщине.
«Есть базовые вещи, которые будут переходить из одной народной программы в другую, потому что это те принципы, по которым работает и существует партия. Тема “Забота о каждом нуждающемся” действительно важная и является одной из ключевых. Просто представьте: в системе социальной политики нашего края 15 тысяч человек. Это крайне непростая работа. Социальному работнику важно находить общий язык со своими подопечными, для многих из таких получателей, он — единственный свет в окошке!», — отметил Илья Зайцев по итогам визита.
Ирина Ли рассказала о работе социальных служб: «Профессия социального работника заключается в помощи пожилым людям и тем, кто не может самостоятельно себе помочь. Кому-то нужно принести продукты, кому-то нужно выписать рецепты, кому-то нужно подать документы на какие-то пособия. Задач очень много, особенно с лежачими подопечными, там особый подход. Но работа с людьми такая интересная: привыкаешь к своим подопечным, они уже как родные! Мы с праздниками друг друга поздравляем, всех близких знаем. Бывает, что и социальный работник становится членом семьи. Я своей работой вполне довольна!».
Министр социальной политики Красноярского края, участник предварительного голосования «Единой России» Ирина Пастухова побывала в гостях у участника СВО Александра Богаева, обсудила с ним вопросы медицинской реабилитации, а также поздравила помощника по уходу Альфию Богаеву.
«Сегодня мы не просто принимаем участие во всероссийской акции партии “Единая Россия”. Мы погружаемся в реальность тех, кто нуждается в нашей поддержке, и в будни тех, кто осуществляет ежедневную помощь людям с особыми потребностями. И не случайно сегодня мы пришли к ветерану боевых действий — участники СВО и их близкие находятся в зоне особого внимания со стороны всех краевых ведомств. Мы здесь, чтобы услышать, понять и помочь»", — поделилась Ирина Пастухова.
Депутат Законодательного Собрания края Елена Пензина поздравила Марину Грохотову, которая заботится о вдове участника Великой Отечественной войны Хае Суровцевой. Женщина сейчас готовится к плановому амбулаторному обследованию у сурдолога и окулиста, поэтому поддержка ей необходима.
«На мой взгляд, те, кто сегодня идёт работать в социальную службу, они там не из-за денег. Необходимо обладать важными человеческими качествами: милосердием, терпением, способностью понимать и сопереживать. Взаимодействуя с социальными работниками, понимаешь, какие это отзывчивые и добрые люди! Мне хочется пожелать, чтобы в их жизни были любовь, счастье и, безусловно, здоровье!», — отметила Елена Пензина.
Важнейшее направление народной программы — «Забота о каждом нуждающемся» — нацелено на заботу о людях, столкнувшихся с тяжелыми жизненными обстоятельствами, повышение доступности и оперативности оказания социальной помощи, развитие системы долговременного ухода на дому и в интернатах, совершенствование программ активного долголетия, модернизацию учреждений социальной помощи. Раздел, посвященный развитию системы социальной помощи, станет одним из ключевых в новой народной программе.