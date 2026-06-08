Фестиваль «Пушкин без границ» прошел в Большом Болдине в день рождения поэта. Два дня торжества проходили на двух территориях — в Большом Болдине и Львовке. За это время праздник посетило более 40 000 гостей.
Анна Пушкина — правнучка Пушкина в четвёртом колене, впервые посетила Большое Болдино и приняла участие в традиционном пушкинском празднике. Она поделилась своими впечатлениями.
«Для меня великая честь попасть на пушкинский праздник. Наша семья в первый раз в Большом Болдине. Нам выпала честь сохранить гены великого поэта, и это большая ответственность. Но существует изустное предание в семье — нам не велено заниматься поэтическим и литературным творчеством. Мы, конечно, любим русскую литературу, русский язык, и я восхищаюсь людьми, которые занимаются литературным творчеством, продолжают пушкинские традиции, и я желаю, чтобы этот праздник здесь продолжался веками», — сказала Анна Пушкина. Культурная программа развернулась сразу на нескольких площадках. В мезонине господского дома Пушкиных заработала «Оперная лаборатория» с участием студентов Нижегородской консерватории. На театральной поляне у Вишневой аллеи усадебного парка состоялись показы спектакля «Пушкин. Сказки» от «Первого театра» из Новосибирска, а на площадке Дома культуры 1937 года прошли постановки Нижегородского академического театра кукол по мотивам знаменитых произведений — «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Пиковая дама».
На главной сцене зрители увидели иммерсивное шоу «Лукоморье» от московского театра «Трикстер», спектакль «Барышня‑крестьянка» в исполнении студентов ГИТИСа, выступления Белорусского государственного ансамбля «Песняры» и сводного народного хора «Соседи Пушкина». Завершился праздничный день зрелищным мультимедийным спектаклем «Метель», в котором приняли участие актёр Даниил Спиваковский и Нижегородский русский народный оркестр имени Кузнецова.
А 7 июня гостей фестиваля ждал концерт «Пушкин-гала» с участием солистов Нижегородского театра оперы и балета, русского народного оркестра имени Кузнецова, камерного хора «Нижний Новгород» и стажёров молодёжной программы Московского музыкального театра «Геликон-опера».
Фестиваль прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказывалось, что накануне дня рождения Пушкина жители почти 70 регионов страны интересовались возможностью побывать в Большом Болдино.