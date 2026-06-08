Фестиваль «Пушкин без границ» прошел в Большом Болдине в день рождения поэта

«Для меня великая честь попасть на пушкинский праздник. Наша семья в первый раз в Большом Болдине. Нам выпала честь сохранить гены великого поэта, и это большая ответственность. Но существует изустное предание в семье — нам не велено заниматься поэтическим и литературным творчеством. Мы, конечно, любим русскую литературу, русский язык, и я восхищаюсь людьми, которые занимаются литературным творчеством, продолжают пушкинские традиции, и я желаю, чтобы этот праздник здесь продолжался веками», — сказала Анна Пушкина. Культурная программа развернулась сразу на нескольких площадках. В мезонине господского дома Пушкиных заработала «Оперная лаборатория» с участием студентов Нижегородской консерватории. На театральной поляне у Вишневой аллеи усадебного парка состоялись показы спектакля «Пушкин. Сказки» от «Первого театра» из Новосибирска, а на площадке Дома культуры 1937 года прошли постановки Нижегородского академического театра кукол по мотивам знаменитых произведений — «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Пиковая дама».