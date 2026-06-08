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В Багратионовском районе избитая пьяной подругой женщина пришла на автозаправку и попросила о помощи

Приятельницы повздорили во время отдыха на озере.

Источник: Клопс.ru

В Багратионовском районе избитая женщина пришла на автозаправку и попросила о помощи. Об этом «Клопс» рассказали в региональном УМВД.

Инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 июня в посёлке Нивенское. Пострадавшая попросила сотрудников АЗС вызвать полицию и скорую. Медики осмотрели женщину и обработали ей раны.

Полицейские установили, что телесные повреждения потерпевшая получила во время отдыха на озере. По предварительным данным, там поссорились выпившие дамы, в результате одна приятельница избила другую. Обе женщины — местные жительницы.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.