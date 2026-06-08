Шерин заявил руководству КОСАР, что другие площадки для центра «Россия» не рассматриваются

Напомним, что в конце апреля на Совете по культуре при губернаторе архитектор Владимир Панифедов представил свое видение Центральной площади Калининграда. Несмотря на то, что Совет концепцию в целом одобрил, архитектурное сообщество выступило с резкой критикой проекта. Одним из первых свое негативное отношение выразил председатель Калининградского отделения Союза архитекторов России (далее КОСАР) Игорь Ли. В середине мая «Новый Калининград» опубликовал его развернутую позицию по этому вопросу, попутно указав и на другие проблемы в градостроительной политике региона.