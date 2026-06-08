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Шерин заявил руководству КОСАР, что другие площадки для центра «Россия» не рассматриваются

По словам первого заместителя губернатора, предложенные экспертами площадки «не обладают необходимой градостроительной значимостью».

Региональные власти не рассматривают альтернативные площадки для размещения национального центра «Россия». Как сообщалось ранее, разместить объект планируется на месте снесенного Дома Советов, несмотря на критику экспертного сообщества. Письмо с разъяснениями по этому поводу первый заместитель губернатора Калининградской области Валерий Шерин направил председателю правления Калининградского отделения Союза архитекторов России Игорю Ли (письмо имеется в распоряжении редакции «Нового Калининграда»).

Шерин поблагодарил Ли за детальный анализ архитектурной концепции ООО «Другая архитектура», но тут же дал понять, что решение властей окончательное и обсуждению не подлежит.

«Выбранная площадка обладает исключительной градостроительной ценностью — являясь центром городской структуры, где совмещаются историческое прошлое и современное развитие. Размещение национального центра “Россия” в данном месте станет важным этапом в формировании нового облика Калининграда, при этом бережно сохраняя его уникальную историко-культурную идентичность, — сообщил Шерин. — В рамках градостроительной концепции особое внимание уделено транспортному планированию. Проведены комплексные расчёты организации улично-дорожной сети, разработана современная система парковочного пространства, обеспечена эффективная интеграция с городской транспортной инфраструктурой. При этом строго соблюдены все нормативы плотности транспортной сети, предусмотрена оптимизация существующих магистралей с учётом перспективного развития городской агломерации».

Создание парка «Россия» в районе бывшей Королевской горы, по мнению первого зама губернатора, «не только укрепит зелёный каркас города, но и создаст дополнительные места для рекреации», а сам парк «органично впишется в существующую градостроительную концепцию и станет продолжением исторических традиций формирования общественных пространств центральной части города».

Шернин также отметил, что объёмно-планировочные решения проекта «учитывают все аспекты территориального планирования».

«Концепцией предусмотрено формирование многофункционального комплекса с сохранением историко-культурной преемственности и развитием системы общественных пространств. Все элементы застройки интегрируются в существующий градостроительный контекст, что делает данный проект особенно ценным для развития городской среды. Архитектурно-градостроительная концепция предусматривает создание современного общественно-делового центра с учётом принципов устойчивого развития территорий. Проект включает формирование комфортной городской среды, развитие системы пешеходных связей и создание новых точек притяжения для жителей и гостей города», — добавил чиновник.

Что касается альтернативных площадок, предложенных экспертным сообществом (например, остров Октябрьский, территория бывшего аэродрома «Девау» и фортификационные сооружения), то тут Шерин отметил, что они «не соответствуют комплексному набору требований, предъявляемых к размещению национального центра “Россия”».

«Данные территории не обладают необходимой градостроительной значимостью, требуют значительных инвестиций в развитие инженерной инфраструктуры, не обеспечивают оптимальную транспортную доступность и не имеют достаточной историко-культурной ценности, которая необходима для реализации столь масштабного проекта. Реализация проекта в центральной части города позволит укрепить статус Калининграда, как города с богатым историко-культурным наследием, создать современное общественное пространство, сохранить историческую преемственность и эффективно использовать транспортную инфраструктуру», — заключил Валерий Шерин, назвавший решение властей «оптимальным и обоснованным».

Напомним, что в конце апреля на Совете по культуре при губернаторе архитектор Владимир Панифедов представил свое видение Центральной площади Калининграда. Несмотря на то, что Совет концепцию в целом одобрил, архитектурное сообщество выступило с резкой критикой проекта. Одним из первых свое негативное отношение выразил председатель Калининградского отделения Союза архитекторов России (далее КОСАР) Игорь Ли. В середине мая «Новый Калининград» опубликовал его развернутую позицию по этому вопросу, попутно указав и на другие проблемы в градостроительной политике региона.

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