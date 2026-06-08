Выставка «Мамуля в культуре» пройдет в Нижнем Новгороде

Выставка «Мамуля в культуре» открывается в Нижнем Новгороде. Её авторы переосмыслили классические шедевры живописи сквозь призму современного материнства.
9 июня в «Нетеатре» (ул. Большая Покровская, 4Д) состоится открытие уникальной художественной фотовыставки «Мамуля в культуре». Проект создан командой АНО «Развитие нижегородского театра» при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Нижегородской области.
Героинями съемок стали 11 молодых нижегородских мам, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, включая многодетных матерей. Авторы проекта переосмыслили женские образы с полотен великих мастеров и по-новому рассказали о материнстве.
«Фотопроект “Мамуля в культуре” очень тонкий, деликатный, стильный, ироничный пластический дискурс в глубокую, неисчерпаемую, вечную для искусства тему материнства», — отметила искусствовед НГХМ Ирина Маршева.
Выставка продлится до 30 июня, вход свободный по расписанию работы «Нетеатра».
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