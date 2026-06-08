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Волгоградцам грозит магнитная буря «планетарного масштаба»

Очередная магнитная буря обрушится на жителей Волгоградской области. Ожидается, что ее влияние на.

Очередная магнитная буря обрушится на жителей Волгоградской области. Ожидается, что ее влияние на самочувствие метеозависимые горожане в полной мере ощутят уже сегодня.

— Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца по расчетам приведет сегодня к сильной (уровня G3) магнитной буре планетарного масштаба, — предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. — Последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца еще 6 июня куда-то вбок и вниз, согласно расчетам математических моделей, должно сегодня по каким-то неведомым траекториям вынырнуть около Земли. Уверенность моделей в таком сценарии впечатляет. Вероятность бури на сегодня оценивается в 96%, а также в 85% оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день.

На прошлой неделе волгоградцев испытывала на прочность семибалльная магнитная буря. Начавшись в пятницу, к субботе она сбавила обороты, но все-таки не до конца ослабила свою хватку.

Фото Андрея Поручаева.