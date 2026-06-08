Волгоградцам грозит магнитная буря «планетарного масштаба»

— Официально объявленный завершившимся и почти уже забытый всплеск солнечной активности начала месяца по расчетам приведет сегодня к сильной (уровня G3) магнитной буре планетарного масштаба, — предупреждают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. — Последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца еще 6 июня куда-то вбок и вниз, согласно расчетам математических моделей, должно сегодня по каким-то неведомым траекториям вынырнуть около Земли. Уверенность моделей в таком сценарии впечатляет. Вероятность бури на сегодня оценивается в 96%, а также в 85% оцениваются шансы, что событие продлится более суток и зацепит еще и завтрашний день.