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Корректировки планируют внести в расписание ночных автобусов в Нижнем Новгороде

Автобусы вечером не успевают прибывать на контрольные точки.

Работу ночных автобусов № 150, 160, 180 и 190 проверили в Нижнем Новгороде в минувшие выходные, сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации ЦРТС» в социальной сети.

«По итогам проверки зафиксирован рост их популярности, пассажиропоток увеличивается, в том числе за счёт пассажиров поезда “Буревестник”. Так, в воскресенье, 7 июля, 15 пассажиров пересели с поезда на маршрут № 180», — рассказали в ЦРТС.

Однако из-за регулярных заторов на Нижне-Волжской набережной автобусы по вечерам не успевают прибывать на контрольные точки в установленные сроки. В связи с этим планируется внести изменения в расписание отдельных рейсов.

«Кроме того, на Нижне‑Волжской набережной остановки оказываются заблокированными припаркованными автомобилями, что провоцирует дополнительные задержки и нарушения графика движения», — уточнили специалисты.

Жителям напоминают, что автобусы останавливаются в ночное время только по требованию.