МЧС: В Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливни и усиление ветра

МЧС предупреждает о грозе, ливне и усилении ветра в Калининградской области. Ухудшение погоды ожидается днём в понедельник, 8 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
«По Калининградской области в ближайшие три часа ожидаются грозы, ливневые дожди, при грозе порывы ветра до 12−14 метров в секунду. Смещение с юга на север. Сейчас гроза в районе Гвардейска» — говорится в сообщении.
Во время грозы запрещено выходить в море и реки на маломерных судах. Также не рекомендуют приближаться к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне и стоять рядом с окном. Кроме того, нельзя находиться около деревьев или рядом с опорами линий электропередачи, работающими светофорами, осветительными установками.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также данные о возможности и интенсивности осадков.