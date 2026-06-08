Легендарные советские «Жигули» появились в одном из каршерингов Минска. Подробности приводит портал abw.by.
Легендарный автомобиль ВАЗ-2101, более известный как «копейка», появился в каршеринговом сервисе Hello. Белорусам пока доступен автомобиль в голубом цвете. В скором времени появится еще один — в фисташковом.
«Жигули» можно будет арендовать лишь в летний сезон. Но есть и некоторые условия. Например, водитель должен быть не моложе 25 лет и иметь не менее двух лет стажа. Стоимость поездки начинается от 0,89 рубля за минуту.