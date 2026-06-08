Суд возвратил иск дорожной фирмы к тамбовским властям на 392 млн рублей

По данным ЕИС «Закупки», контракт на строительство сетей инженерной инфраструктуры, автодорог и благоустройство в районе жилой застройки (первый этап) был заключен в июле 2022 года. ООО «Строй Нэс-Аб» стало одним из двух участников торгов и согласилось выполнить работу за 431,2 млн руб. при начальной цене контракта 479,1 млн. В системе указывается, что стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 6,9 млн руб. При этом заказчиком фактически оплачено 307,2 млн руб. Контракт был расторгнут по инициативе заказчика в сентябре 2025 года.