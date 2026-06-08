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Китайский супермаркет «Ни Хао» закрылся в Перми

Роспотребнадзор выявил нарушения маркировки.

Супермаркет китайской сети «Ни Хао», расположенный на Комсомольском проспекте, 68 закрылся, сообщает «КП Пермь».

Ранее один из магазинов сети уже попадал в поле внимания надзорных органов. После жалобы покупателя Роспотребнадзор проводил проверку торговой точки на улице Ленина. Инспекторы выявили товары без обязательной маркировки «Честный знак» и продукции без информации на русском языке. Тогда было изъято 162 единицы товара, а предприниматель получил предписание.

Минимум одно из ранее выявленных нарушений касалось отсутствия обязательной маркировки и русскоязычной информации на товарах.

Магазин на Комсомольском проспекте проработал около года. В ассортименте были снеки, лапша быстрого приготовления, напитки, специи, сладости и чай. При этом ещё две точки бренда продолжают работу — на улицах Крупской, 23, и Ленина, 49.

Ранее сеть планировала расширить присутствие в Перми до семи магазинов.