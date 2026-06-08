Китайский супермаркет «Ни Хао» закрылся в Перми

Ранее один из магазинов сети уже попадал в поле внимания надзорных органов. После жалобы покупателя Роспотребнадзор проводил проверку торговой точки на улице Ленина. Инспекторы выявили товары без обязательной маркировки «Честный знак» и продукции без информации на русском языке. Тогда было изъято 162 единицы товара, а предприниматель получил предписание.