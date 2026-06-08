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В деревне Яровщина в Ленобласти расширили инфраструктуру туркомплекса

В «Бохо-Кемпе» на берегу реки Оять появились бунгало, сафари-тент и юрта.

Источник: Национальные проекты России

Новая инфраструктура для туристов появилась на территории уникального пространства «Бохо-Кемп» в деревне Яровщина Лодейнопольского района Ленобласти. Расширить комплекс удалось по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном комитете по культуре и туризму.

«Бохо-Кемп» дополнили объектами размещения, включая бунгало, сафари-тент и юрту в стиле бохо. Кроме того, для удобства гостей обустроены зоны отдыха, парковка для автомобилей и рекреационная зона. Также установлена система визуальной навигации, позволяющая легко ориентироваться на территории комплекса.

Туристический комплекс расположен на границе Ленобласти и Карелии на берегу реки Оять. Там туристы могут не только любоваться живописными природными ландшафтами и гулять по экотропе, но и отправиться на экскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством выдающегося русского художника Василия Поленова.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.